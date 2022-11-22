لتعزيز التطبيع.. اتفاقيتان جديدتان بين المغرب والاحتلال

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الاثنين، على اتفاقيتين مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي" تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والخدمات الجوية.

وعقد مجلس النواب المغربي جلسة عامة للمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، بينها اتفاقيتان مع كيان الاحتلال.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وقّعت في العاصمة الرباط في 21 فبراير 2021، وتنصّ على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الاقتصادية التي تعقد في البلدين.

فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالخدمات الجوية بين المغرب وكيان الاحتلال، وكانت قد وقّعت في الرباط في 11 أغسطس 2021.

وتشمل اتفاقية الخدمات الجوية "الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة".

وفي حال تصديق غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين)، ينشر الخبر في الجريدة الرسمية، لتدخل الاتفاقيتان حيّز التنفيذ كأول اتفاقيتين بين المغرب وكيان الاحتلال تحالان إلى البرلمان.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلن كيان الاحتلال والمغرب استئناف العلاقات التطبيعية، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات جرّاء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويعدّ المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع كيان الاحتلال خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي "سلام" مع الاحتلال، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.