حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 22-11-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض ارتفاعه، وارتفع البيض بشكل طفيف.
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 22-11-2022، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|4
|2
|خيار
|2
|3
|بصل
|2
|4
|كوسا
|3
|5
|باذنجان
|2
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|8
|9
|ملفوف
|4
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|3
|14
|فصوليا
|6
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|40
|18
|بطاطا
|3.3