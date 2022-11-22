أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 22-11-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:30 ص
22 نوفمبر 2022
أسعار الخضروات والدجاج في غزة اليوم الخميس 17-11-2022.jpg

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 22-11-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض ارتفاعه، وارتفع البيض بشكل طفيف.

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 22-11-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 4
2 خيار 2
3 بصل 2
4 كوسا 3
5 باذنجان 2
6 فلفل 4
7 جزر 3
8 ثوم 8
9 ملفوف 4
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 3
14 فصوليا 6
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 3.3

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