حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 22-11-2022، على ثبات أسعارها، فيما واصل البيض ارتفاعه، وارتفع البيض بشكل طفيف.

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 22-11-2022، كما يلي: