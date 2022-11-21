لابيد يحذر من تحكم المتطرفين لحكومة الاحتلال المقبلة بزعامة نتنياهو

حذر رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، يائير لابيد، اليوم الإثنين، من تحكم المتطرفين لحكومة الاحتلال المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد في سلسلة من التغريدات عبر "تويتر": "المتشددين دينيا لن يجلسوا فقط في الحكومة القادمة، وإنما سيحكمونها فعلا"، مبينا أن ذلك سيقود "إسرائيل" الى مستوى العالم الثالث، والخلاف مع الأمريكيين.

وأضاف لابيد: "لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد، ولكن لديها بالفعل قرارات: طلاب المدارس الدينية سيحصلون على أموال أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "يريد زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، منع مباريات كرة القدم يوم السبت، سيتم إصدار قانون لفصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة".

وأكد لابيد أن "إسرائيل" دولة يهودية وليست دولة شريعة، متسائلا في تغريدته بالقول: "أريد أن أسأل ناخبي الليكود: هل هذا ما أردتم؟ هل هذا سبب تصويتكم لليكود؟ ليأخذوا المال من الجنود ويعطونه لطلبة المدارس الدينية؟ ستكونون أقلية في هذه الحكومة".

وفي الثالث عشر من نوفمبر الجاري، قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تكليف بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة خلال 28 يوما، يمكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافية بموافقة الرئيس.

ويعد نتنياهو أكثر رئيس وزراء "إسرائيلي" بقاءً في المنصب، حيث شغل رئاسة الوزراء بين 1996 و1999، ثم لمدة 12 عاما متواصلة بين 2009 و2021.