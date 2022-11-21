6 فواكه تعزز المناعة في فصل الشتاء.. تعرفوا عليها

على الرغم من أن فصل الشتاء لطيف، غير أنه يجلب العديد من الأمراض والالتهابات الفيروسية المختلفة. لذا من المهم اتباع نظام غذائي يقوي المناعة، حيث يجب أن يحتوي على بعض الأطعمة الشتوية التي تعد كنزاً غذائياً لزيادة المناعة.

لكن غالباً ما يُلاحظ أن الناس يميلون لتقليص زياراتهم إلى سوق الفاكهة خلال فصل الشتاء، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية الأخرى، بحسب موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، الذي أفاد بأن الفواكه الغنية بفيتامين سي مفيدة لتقوية جهاز المناعة.

وعرض الموقع 5 فواكه شتوية يمكن تناولها هذا الموسم:

1- البرتقال

ابدأ بالبرتقال. هذه الفاكهة الشتوية غنية بفيتامين سي والكالسيوم. حيث يساعد تناول البرتقال يومياً بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة. وبصرف النظر عن هذا، فإنه يمنع تلف الجلد ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. كما يساعد بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يوفر الحماية من الأمراض الأخرى.

2- الجوافة

تحتوي هذه الفاكهة الشتوية المليئة بفيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطير في الجسم. كما تحتوي على ألياف بنسبة جيدة. وهذا يجعلها فاكهة ممتازة لتحسين عملية الهضم.

3- التوت البري

يوفر لك التوت البري فيتامين سي. حيث يقلل التوت الأحمر الحلو من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وخفض مستويات الكوليسترول. كما يمكنك رش التوت البري في سلطاتك.

4- الكيوي

هذه الفاكهة الخضراء المنعشة هي مصدر غني بفيتامين سي. وبصرف النظر عن تقوية جهاز المناعة، فهذه الفاكهة الخضراء اللينة تساعد أيضاً في تنظيم ضغط الدم ومنع تخثر الدم وتحسين الرؤية. كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم.

5- الرمان

آلام المفاصل في موسم النسمات الباردة شائعة جداً لدى الصغار والكبار على حد سواء. يمكن أن يكون الموسم صعباً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. كما يمكن أن يساعد تناول الرمان ذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك الذي يقوي العظام. وهذه الفاكهة الحمراء هي أيضاً مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سي. وبالتالي، الوقاية من الأمراض الأخرى.

6- تفاح الكاسترد

هذه فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي الشتوي. إلى جانب احتوائها على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. كما تحتوي على فيتامين ب 6. علماً أن الخصائص المضادة للأكسدة لتفاح الكاسترد تجعله أكثر فائدة.

يستنتج أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي في فصل الشتاء لن يساعد في تقوية جهاز المناعة فحسب، بل سيعطيك أيضاً فوائد صحية إضافية، وبالتالي تجنب الأمراض والالتهابات الموسمية السائدة. كذلك يمكنك تجربة هذه الفاكهة ويمكن تناولها كسلطات أو عصائر.

وإلى جانب تناول هذه الفاكهة في نظامك الغذائي، ابدأ في ممارسة الرياضة. إذ سيساعد هذا في زيادة تقوية جهاز المناعة والوظائف العامة للجسم.