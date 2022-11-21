أردوغان بعد لقاء السيسي في الدوحة: نسعى لمزيد من التطبيع مع مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المصافحة التي تمت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر أمس الأحد كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن تحركات أخرى ستليها.

ونقلت "خبر ترك" عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر حيث قال إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط.

وكانت وسائل إعلام مصرية رسمية قد أعلنت أمس، أنّ الرئيس المصري التقى نظيره التركي، على هامش افتتاح كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد.

وقالت قناة "إكسترا نيوز" التابعة للشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة لجهاز المخابرات العامة إن "قمة مصرية تركية عقدت بين الرئيسين السيسي وأردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم".

من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن أردوغان "التقى قادة دول عربية على هامش مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالعاصمة الدوحة".

وكان الرئيس التركي قد قال في تصريحات أدلى بها في ختام مشاركته في قمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية الخميس الماضي إنّ بلاده يمكن أنّ تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر وسورية، وذلك بعد الانتخابات التركية المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.

وفي موازاة ذلك، عقد لقاء مصري تركي على مستوى أمني (استخباري)، الأسبوع قبل الماضي، وتطرق إلى الموقف الراهن لمسار استعادة العلاقات بين البلدين، والتنسيق فيما يخص بعض القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء التأكيد على قاعدة عدم اتخاذ مواقف مضادة من جانب البلدين تجاه الآخر في المنصات الدولية.