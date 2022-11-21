هولندا تهزم السنغال بهدفين نظيفين في مباراة كأس العالم

تلقى منتخب السنغال هزيمة قاسية أمام هولندا (0-2) على ملعب الثمامة، في مستهل منافسات الفريقين في دور المجموعات ببطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، وسط غياب ساديو ماني بسبب الإصابة.

وسجل هدفي المنتخب الهولندي، كودي جاكبو (84)، دافي كلاسين (90)، وسط أخطاء كارثية لحارس مرمى السنغال ميندي.

وفي سياق متصل، غادر عبده ديالو مدافع منتخب السنغال، مباراة هولندا، متأثرا بالإصابة بعد مرور 61 دقيقة من عمر اللقاء، اليوم الإثنين.

واشتكى ديالو لاعب باريس سان جيرمان، من إصابة قوية بعد التحام ضده في منطقة الجزاء، وغادر الملعب لصالح زميله إسماعيل جاكوبس.

كما غادر شيخو كوياتيه لاعب خط الوسط، بعد مرور 70 دقيقة للإصابة، وخرج محمولا على محفة بعد إصابة قوية في الركبة.