الخارجية الروسية: كييف تلعب بالنار بقصفها محطة زابوروجيه

أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن كييف "تلعب بالنار" بالاستفزازات التي تمارسها، وبينها قصف محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقالت زاخاروفا: "يواصل نظام كييف "اللعب بالنار"، ويقوم باستفزازات غير مسؤولة بقصف محطة زابوروجيه الكهرذرية. وبعد فترة من الهدوء، استأنفت القوات الأوكرانية قصفها المدفعي لمحيط المحطة، ومرة أخرى، تتعرض بنيتها التحتية الحيوية وحياة وصحة العاملين فيها للتهديد".

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من تعمد القوات الأوكرانية قصف المحطة، ولفتت إلى خطورة الوضع ووقوع حادث نووي في المحطة.