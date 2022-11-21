مواعيد عطل الأعياد المجيدة ورأس السنة في فلسطين

قرر مجلس الوزراء إنشاء “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” وتكليف فريق حكومي لإعداد مسودات التشريعات والإجراءات اللازمة.

وصادق المجلس، في جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على عدد من المشاريع للبنية التحتية في مجالات الداخلية والصحة والحكم المحلي.

وقرر أن تكون أيام الأحد الموافق 25/12/2022، والأحد الموافق 01/01/2023، والسبت الموافق 07/01/2023 أيام عطل رسمية لمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

وصادق على خطة تعشيب الملاعب في كافة محافظات الوطن للعامين المقبلين بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار، كما صادق على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

وخصص مجلس الوزراء عددا من قطع الأراضي الحكومية لصالح الهيئات المحلية في عدّة مناطق، وأحال عددا من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

كذلك، صادق المجلس على توصيات لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي للسنوات الخمس المقبلة.