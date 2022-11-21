الجيش الروسي يوقف هجوم أوكراني مضاد في دونيتسك

أوقفت وحدات من الجيش الروسي، اليوم الاثنين، هجومًا مضادًا نفدته قوات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، وفقًا لبيان صادر من وزارة الدفاع الروسية.

وتمت إعادة وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى خط البداية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، الذي اكدت أن الخسائر بلغت في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك أكثر من 70 عسكريا.

وفي منطقة خاركوف، قصف الروس، راجمتي صواريخ من طراز "أوراغان" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم منها قصف الأراضي الروسية في منطقة بيلغورود.

كما ودمرت القوات الروسية، في منطقة خيرسون مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عندما حاولت العبور بقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وأحبطت هجومًا في كراسنوليمانسك، وقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.