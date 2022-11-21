طقس فلسطين.. راصد جوي يشرح تفاصيل حالة الأجواء والمنخفض الجوي الجديد

يشرح الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الاثنين 21-11-2022، تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الخمسة أيام المقبلة، أي من الثلاثاء حتى السبت، في وقت تفيد فيه الأخبار بأن البلاد على موعد وصول منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وماطرة.

يقول العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "يوم غد الثلاثاء ستكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ومع دخول ساعات المساء والليل يكون هناك فرص تساقط زخات من الأمطار محدودة حيث لن تشمل المناطق كافة".

ويضيف الراصد العلامي، ان الأجواء ستكون للاستقرار يومي الأربعاء والخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة وزيادة في البرودة.

وفي نهار يوم الجمعة، يوضح العلامي، أن البلاد ستتعرض في هذا اليوم إلى منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ويشير إلى أن الأجواء فيه شتوية، مع سرعة في الرياح كما أن هطول الأمطار تشمل مناطق الشمال وصولا لأجزاء واسعة في وسط وجنوب البلاد.

ويبين العلامي، أن المنخفض القادم من مناطق وسط أوروبا والمصحوب بعواصف رعدية وبرقية وزخات من البرد، سيستمر حتى مساء السبت وصباح الأحد.

وبشأن تشكيل سيول وبرك مائية، يضيف الراصد، أنه وفقًا للمعطيات المبدئية تدعم تشكيل سيول في بعض المناطق المنخفضة والمنحدرة. مؤكدًا أن هذه المعطيات قد تتغير خلال الساعات المقبلة القليلة خاصة في تحديد كميات سقوط الامطار.

وتقدم العلامي، بنصائح إلى المواطنين في التعامل مع هذا المنخفض الحين، بالحذر في المشي بالطرقات خشية من تطاير الألواح وغيره، مع التزام البيت حين انتهاءه، والخروج للضرورة.