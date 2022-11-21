الأوقاف تحدد موعد بدء فرز طلبات تشغيل مئات الموظفين بغزة

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، موعد بَدء فرز طلبات تشغيل 400 موظف على بند التشغيل المؤقّت، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخّرًا.

وقال مدير عام الشؤون الإداريّة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة أ. ماهر يعقوب خلال اجتماع لجنة الملفّات الإداريّة بالوزارة مع لجان الفرز في المديريّات: "إنّ عملية الفرز ستبدأ عملها بداية دوام يوم غد الثلاثاء الموافق 22/11/2022، وستستمر حتى صباح يوم الأحد 27 من الشهر نفسه".

وأوضح أنّ اللجنة قامت بتحديد مهام لجان الفرز ومحدّدات عملية الفرز، بعد أن تمّ استعراض عدد المسجّلين على الرابط الإلكترونيّ، البالغ عددهم 7321 مسجّلًا من جميع المحافظات.

وتابع:" سيتم تشكيل لجنة التدقيق و المراجعة التي ستتولى مهام مراجعة أعمال لجان الفرز؛ بغرض التأكد من سلامة عملية الفرز، وأنها تمت وفق محدّدات وشروط اللجنة، متمنيا التوفيق لجميع المتسابقين.