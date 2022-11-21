أسعار النفط تواصل التراجع وتقترب من أدنى مستوى

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، واقتربت الأسعار من أدنى مستوى في نحو شهرين، ويأتي ذلك في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب تزايد الإصابات بكورونا في الصين.

وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.72% إلى 79.50 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65% إلى 87.05 دولار للبرميل.

وأنهت عقود النفط تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ، حيث تراجع "برنت" يوم الجمعة الماضي بنسبة 2.4% وأغلق التعاملات عند 87.62 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى 80.08 دولار للبرميل.