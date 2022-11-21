استبعاد أراوخو من أول مباراتين لمنتخب أوروجواي بكأس العالم 2022

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، باستبعاد أراوخو من أول مباراتين لمنتخب أوروجواي في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن رونالد أراوخو، قلب دفاع منتخب الأوروغواي ونادي برشلونة الإسباني، سيغيب عن اللعب في أول مواجهتين لبلاده في كأس العالم قطر 2022.

وأرسل برشلونة اثنين من المعالجين برفقة أراوخو إلى قطر من أجل الإشراف على عملية تعافيه مع الحرص على إيقاف أي محاولات للدفع به في المباريات وهو غير مستعد لتلك الخطوة.

وتعرض مدافع الأوروغواي لإصابة في عضلة الفخذ استدعت خضوعه لجراحة في فنلندا 28 سبتمبر، وكان من المرجح عدم خوضه منافسات المونديال ولكن الجهاز الفني لمنتخب بلاده رأى إمكانية استدعاء اللاعب والدفع به في الأدوار المتقدمة.