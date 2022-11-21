الداخلية تعلن عن كشف جديد من أسماء المسافرين للسفر غدًا الثلاثاء عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلتين السادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/38) هنـــــــــا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/45) هنـــــــــــــا .

وأكدت الداخلية، على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة الالتزام بموعد السفر وفق الإعلان، منوهةً إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشدّد على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما ودعت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.