منتخبات أوروبية تتراجع عن قرار ارتداء شارة المثليين بمونديال قطر 2022

أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال "قطر 2022" أنها عدلت عن قرارها ارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.

وبحسب "أ ف ب" فقد أصدرت منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا، بيانا قالت فيه إن "فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب"، مضيفة أنه "لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية (...) لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء" الشارات في مباريات كأس العالم.

ويأتي هذا الإعلان قبل نحو ثلاث ساعات من مباراة إنجلترا مع إيران على استاد خليفة في العاصمة الدوحة، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر.

وكان مرتقبا أن يرتدي قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين شارة عليها شعار "حب واحد" لدعم المثليين، في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات عدة بزعم انتهاكها لحقوق الإنسان والعمال المهاجرين والمثليين على مدى الأعوام الماضية.

ولكن الاتحاد الدولي للعبة، لوح بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقت لوائحه.

وقالت المنتخبات السبعة: "كنا مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح الزيّ الرسمي وكان لدينا التزام قوي بارتداء شارة القيادة. لكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتلقون فيه إنذارا أو حتى إرغامهم على مغادرة الملعب".

وأضافت: "نحن محبطون للغاية من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق. لقد كتبنا إلى فيفا في سبتمبر لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة +حب واحد+ لدعم الاندماج في كرة القدم، ولم نتلق أي رد. يشعر لاعبونا ومدربونا بخيبة أمل (...) وسيُظهرون الدعم بطرق أخرى".