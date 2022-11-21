الأسير سالم بواقنة يدخل عام اعتقالي جديد

دخل الأسير سالم العيد "بواقنة" (43 عاماً) من بلدة زيتا/طولكرم، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في عام 2004.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير العيد تعرض للمطاردة لمدة عامين، وعقب اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً في تحقيق "الجلمة" لمدة 95 يوماً، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد عامين.

وبيّن النادي أن الأسير العيد حُرم من زيارة عائلته لفترات لسنوات، علماً أنه حصل على شهادة الماجستير تخصص "تربية إسلامية".

يذكر أنه فقد والدته العام الماضي دون أن يتمكن من وداعها، ومنذ 12 عامًا لم يرى والده بسبب وضعه الصحي.

وهو يقبع اليوم في سجن "ريمون".