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فيديو خاص : لأول مرة في كأس العالم.. مصليات في ملاعب قطر 2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:20 م
21 نوفمبر 2022
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