موعد مباراة السينغال وهولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة-مباراة السنغال في مونديال قطر 2022

موعد مباراة السينغال وهولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لها، من أكثر ما يتم البحث عنه عبر محركات البحث حيث يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لمعرفة موعد المباراة وتفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الأولى والقنوات الناقلة لها، حيث تنطلق اليوم ثاني مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022، حيث يخوض منتخب السينغال مواجهة أمام منتخب هولندا على استاد الثمامة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة السينغال وهولندا في كأس العالم 2022

ويطمح أسود التيرانغا إلى تقديم الأداء المطلوب أمام الطواحين اليوم في ظل غياب نجم الفريق ساديو ماني بسبب الإصابة، في حين أن هولندا المدججة بالنجوم ستسعى لحصد أول ثلاث نقاط في المونديال للذهاب بعيدًا في البطولة كما سبق لها وأن فعلت في العديد من النسخ السابقة.





موعد مباراة السينغال وهولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

اليوم: الإثنين 21 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022

الموعد: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد الثمامة

المعلق: رؤوف خليف

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم في دور المجموعات والقنوات الناقلة لها.

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهات اليوم الثاني من العرس الكروي العالمي كأس العالم قطر 2022 في النسخة 22 الاستثنائية التي تقام لأول مرة في دولة عربية إسلامية.

وتلعب اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وتحديدًا في المجموعة الأولى حينما يلتقي السينغال مع هولندا، وفي المجموعة الثانية في لقائين من العيار الثقيل، الأول بين إنجلترا وإيران، والثاني بين الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.





جدول مباريات كأس العالم اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022 – دور المجموعات

إنجلترا ضد إيران – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

السينغال ضد هولندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max