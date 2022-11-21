3 مباريات في اليوم الثاني لكأس العالم تعرف على المواعيد ..والسنغال وهولندا الأقوى

يشهد اليوم الاثنين 21/11/2022 ثاني يوم من من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، 3مباريات، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية للبطولة.

وينتظر عشاق كرة القدم اليوم الاثنين، المباراة الثانية ضمن مونديال قطر 2022 بين منتخبي إنجلترا وإيران، على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة الدوحة، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

وتجمع المباراة الثالثة في البطولة والثانية اليوم منتخبي السنغال وهولندا، على استاد "الثمامة" في الدوحة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتختتم مباريات اليوم الاثنين بمواجهة بين منتخبي الولايات المتحدة وويلز، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" في الريان، في إطار منافسات المجموعة الثانية كأس العالم.

وكانت الإكوادور فازت على قطر، الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، أمس الأحد، بهدفين دون رد.

مواعيد مباريات كأس العالم في قطر 2022

يوم 21 نوفمبر - السنغال ضد هولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

يوم 21 نوفمبر - إنجلترا ضد إيران، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

يوم 21 نوفمبر - أمريكا ضد ويلز، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.