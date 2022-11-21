جدول مباريات اليوم كأس العالم 2022- جدول مباريات كأس العالم 2022، انطلق أمس أولى جولات كأس العالم في دولة قطر، إذ أقيمت بين منتخبي قطر والاكوادور، والتي انتهب بفوز الاكوادور على أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، حيث انطلقت الساعة السادسة بتوقيت فلسطين أمس الأحد، فيما تنطلق اليوم عدة مباريات أخرى في البطولة أبرزها المواجهة بين منتخبي ايران وانجلترا التي ستنطلق الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين من مساء اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على استاد خليفة الدولي، إضافة إلى مباراة لا تقل أهمية عنها حيث تقام مباراة بين منتخب هولندا ضد نظيره السنغال في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد الثمامة، بينما تقام المباراة الثالثة وهي الأقل أهمية بين الولايات المتحدة الأمريكية، ومنتخب ويلز، في تمام الساعة التاسعة على استاد أحمد بن علي المونديالي.

مباريات اليوم في كأس العالم 2022

ويهتم عشاق كرة القدم في كل مكان في معرفة، جدول مباريات اليوم كأس العالم 2022- جدول مباريات كأس العالم 2022، لأن بطولة كأس العالم لا مثيل لها فهي تعد الأقوى على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أقوى 32 منتخباً حول العالم، إذ تنظم نسختها الحالية دولة قطر كأول مرة في تاريخ البطولة، أن تقدم دولة من الشرق الأوسط على تنظيم بطولة كأس العالم، إلا إنها وفق مراقبون رياضيون نجحت في التنظيم نجاحا باهراً، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مباريات اليوم في كأس العالم 2022، لتطلعوا عليها وتشاهدوا مجرياتها عبر البث المباشر.

🏆 جدول مباريات دور المجموعات في #كأس_العالم 2022!🔥🔥🔥🤩



— 4 مباريات في اليوم الواحد ⬇️



• مباراة الساعة 1 الظهر

• مباراة الساعة 4 مساء

• مباراة الساعة 7 مساء

• مباراة الساعة 10 مساء pic.twitter.com/OObdYZKkD3 — عز (@1Mmnb) November 14, 2022

جدول مباريات كأس العالم 2022 PDF

نسخة مونديال قطر 2022 الحالية تعد تاريخية كونها أقيمت على أرض بلد عربي، إذ تمكنت قطر من تجهيز الملاعب بأحدث التكنولوجيا البشرية، إذ انفقت أكثر من 200 مليار دولار على تلك الملاعب والبنية التحتية والفنادق وكل ما يلزم المشاهدين، من سياحة وفنادق ومدرجات وأمن، لذلك يهتم مشاهد كرة القدم في البحث عن، جدول مباريات كأس العالم 2022 PDF، كونه يرغب بمشاهدة النسخة الحالية من مونديال قطر 2022.

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وافتتحت قطر مونديال قطر 2022 أمس الأحد 20 نوفمبر 2022، القنوات المفتوحة الناقلة مباريات اليوم كأس العالم 2022، في حدث تاريخي مغاير عن غيره من النسخ السابقة، لكنه لم يكن فأل خير على منتخب أصحاب الأرض الذين تلقوا هزيمة أمام الإكوادور في افتتاحية المونديال بهدفين لصفر، وهو ما أثار الشكوك حول جاهزية المنتخب القطري للمنافسة والمضي قدما، إذ يتوقع الكثيرون أن يخرج المنتخب العنابي من دور المجموعات دون أن يقدم شيئا ملموسا في هذه البطولة، beIN sports HD 1 MAX، beIN sports HD 3 MAX، beIN sports HD 5 MAX، beIN 4K HDR، beIN sports connect، Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD، جدول مباريات كأس العالم 2022- جدول مباريات اليوم كأس العالم 2022.