الناطق باسم حماس: جنين تسطر بطولة جديدة في التصدي للاحتلال وقواته الخاصة

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع اليوم الاثنين 21/11/2022 إن جنين تسطر بطولة جديدة في التصدي للاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة وأهالي الخليل وبيت لحم يواجهون الاحتلال وقطعان مستوطنيه بكل بسالة وذلك في إطار معركة الدفاع عن الأرض والمسجد الأقصى.

أشار إلى أن استدامة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني والتصدي لعدوانه المستمر على شعبنا هو الخيار الأنجع والأمثل لوقف جرائم الاحتلال ورد عدوانه عن شعبنا ووقف جرائمه.

واعتبر ان إعتداء المستوطنين بكل وحشية على الطفل يزن الرجبي في الخليل والتنكيل به في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل يعكس همجية الاحتلال وتمرده على القوانين الدولية.

وبين ان الشباب الثائر يواصلون دفاعهم عن المسجد الأقصى ومختلف مدن الضفة الغربية في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم في إطار المعركة المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني.