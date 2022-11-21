بالفيديو والصور اندلاع نيران في شاحنة قرب وادي غزة والطواقم المختصة تُخمدها

اندلعت نيران في شاحنة محملة بالبضائع على طريق البحر قرب وادي غزة، صباح اليوم الاثنين، وأدت إلى إغلاق الطريق لنحو 10 دقائق، قبل أن تتمكن اطفائية الدفاع المدني من السيرطة عليها واخمادها.

وأفاد شاهد عيان في المنطقة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن النيران اندلعت في شاحنة على طريق البحر جنوب مدينة غزة، وأدت إلى اغلاق الطريق، قبل أن تتمكن الطواقم المختصة التابعة للدفاع المدني من السيطرة عليها.

ووفق الشاهد، فإنه لم يعرف سبب اندلاع النيران في الشاحنة، في حين أن يجري فحص الأسباب التي أدت إلى الحريق

وأشار الشاهد إلى عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية جراء اندلاع النيران، بينما وقعت خسائر مادية.





