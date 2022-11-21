بالصور شاهد| لاعبان مصريان يصفعان "إسرائيلي" في بطولة عالمية

رفع لاعبو المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي علم فلسطين، عقب تتويجهم الفراعنة بالمركز الأول والثاني، في بطولة العالم التي أقيمت في سلوفينيا.

وفاز لاعبو منتخب "الفراعنة"، وهم محمد عشري أبو الخير، وعبد الرحمن إيهاب، وأحمد عاطف، 24 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية إلى جانب 7 ميداليات برونزية.

وحسم لاعبا المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي المركزين الأول والثاني في البطولة، متفوقين على لاعب إسرائيلي، الذي حل في المركز الثالث.

وظهر لاعبا المنتخب المصري في صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يحملان علم فلسطين، وإلى جانبهما اللاعب الإسرائيلي.





وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف اللاعبين المصريين، ورفعهما لعلم فلسطين بمواجهة لاعب الاحتلال الإسرائيلي.

وعلق” محمد أبو غزالة”:”تبقى مصر قلب العروبة النابض مهما حاولوا تغييرها. الأبطال رفعوا العلم الفلسطيني في مواجهة علم الاحتلال، كل التحية والتقدير للأبطال المنسيين”.

ومن جانبه قال جهاد حلس: ”في مشهد للتاريخ، لاعب إسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية، يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ”.

وتابع: ”بوركتما، رحم الله من رباكما يا أبطال”.

في مشهد للتاريخ، لاعب اسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، فيرفع علم الاحتلال، ليفاجأ بأن صاحبا المركز الأول والثاني مصريا الجنسية يرفعان علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه المسخ !!

وعقب آخر: ”بشارة خير بحول الله العظيم. أمة محمد لا ينقطع منها الخبر أبدا. تحتسب لكم يا أهل مصر”.

وكانت بعثة مصر للكاراتيه التقليدي قد سافرت إلى سلوفينيا، الثلاثاء الماضي، بمشاركة 37 لاعبا ولاعبة، مقسمين على 3 فئات ( تحت 15 عاما، وتحت 17 عاما، وتحت 21 عاما).

وأسدل الستار اليوم، الأحد، على منافسات بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بنسختها الـ 21، لتحتل مصر المركز الثاني في جدول الترتيب العام خلفً للمنتخب البرازيلي، الذي تصدر الترتيب بإجمالي 29 ميدالية (13 ذهبية – 8 فضية – 8 برونزية).