محدث استشهاد الطالب محمود السعدي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين 21/11/2022 عن استشهاد الطالب محمود السعدي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين .

وقال شهود عيان ان الشهيد السعدي طالب ثانوية عامة في إحدى مدارس جنين، وهو وحيد أسرته بين خمس بنات.

وزارة الصحة اعلنت عن إصابة 5 شبان جراء اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين، إصابة أحدها بالكتف وأخرى بالقدم وثالثة بالصدر والرابعة بالبطن وصفت بالحرجة اعلن عن استشهادها لاحقاً ، بالإضافة الى إصابة خامسة طفيفة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الهدف في مخيم جنين ، وسط اشتباكات عنيفة بعد اقتحام منزل المطار الجريح راتب البالي ، واطلقت صواريخ الانيرجا صوب منزله.