مهجة القدس: الأسير المجاهد عمار عابد يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عمار محمود سليمان عابد (38 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أنهى عشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 21/11/2002م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن (17) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبتاريخ 17/06/2014م، وجهت له سلطات الاحتلال تهمة التآمر لمحاولة إدخال هواتف للأسرى داخل السجن، والتي يستخدمها الأسرى للتواصل مع عائلاتهم بهدف الاطمئنان عليهم، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكمًا جائرًا بحقه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف تضاف لفترة محكوميته السابقة لتصبح فترة محكوميته عشرون عامًا ونصف.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عمار عابد ولد بتاريخ 17/07/1984م، وهو متزوج، وكانت مهجة القدس قد أشهرت له رواية ألفها خلال فترة اعتقاله وهي "رواية المعمعة"، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.