بالفيديو بعد اشتباكات عنيفة ومحاصرة المنزل.. الاحتلال يعتقل الشاب راتب البالي بجنين

حاصرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية " صباح اليوم الاثنين 21/11/2022 منزلاً يعود للمطلوب راتب البالي ، بعد محاصرة منزله في منطقة الهدف بمخيم جنين .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال دفعت بعزيزات كبيرة للمكان ، وأطلقت صواريخ الانيرجا نحو البيت المحاصر في مخيم جنين.

وأعتقلت قوات الاحتلال و بعد اشتباكات عنيفة الشاب الجريح والأسير المحرر راتب البالي بعد محاصرة منزله في منطقة الهدف بجنين .

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الكتف والقدم الى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

أعلنت كتيبة جنين ان مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص...يتبع