شعر به سكان القاهرة.. زلزال قوي يضرب اليونان

ضرب زلزال عنيف، ليل الأحد/الاثنين، بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية.

وقع الزلزال على عمق 80 كيلومتراً، عند خط طول (35.62 شمالا ودائرة عرض 26.52 شرقا)، وفقا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

الهزات الارتدادية العنيفة للزلزال شعر بها سكان العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بوقوع هزة أرضية عنيفة شعر بها سكان العاصمة القاهرة وعدة محافظات.

وشعر سكان عدد كبير من ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بهزة أرضية عنيفة في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش). وفق صحيفة "الشروق".

⚠Preliminary info: M5.7 #earthquake (#σεισμός) about 80 km NE of Ágios Nikólaos (#Greece) 6 min ago (local time 01:24:58). Updates at:

