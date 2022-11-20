أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الليرة السورية، حيث تشهد محركات البحث العالمية، و من بينها جوجل عمليات بحث متزايدة عن أسعار الذهب في سوريا بتداولات اليوم الاثنين 21-11-2022.

أسعار الذهب في سوريا

و شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 استقراراً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية، مقارنة مع أسعار أمس.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا نحو 141، 559 ليرة، ما يعادلها 56.34 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 129، 763 ليرة، ما يعادلها 51.65 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا نحو 123، 867 ليرة، ما يعادلها 49.30 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 106، 171 ليرة، ما يعادلها 42.26 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا نحو 82، 576 ليرة، ما يعادلها 32.87 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا نحو 70، 779 ليرة، ما يعادلها 28.17 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا نحو 4، 402، 474 ليرة، ما يعادلها 1، 752 دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا نحو 990، 934 ليرة، ما يعادلها 394.40 دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا نحو 141، 558، 638 ليرة، ما يعادلها 56، 341 دولار.

أسعار الذهب عالميا

استقر سعر الذهب في الأسواق العالمية اليوم في تعاملات اليوم، وسجلت أوقية الذهب في العقود الفورية نحو 1750.84 دولار، فينما سجلت أوقية الذهب في العقود الآجلة نحو 1.752.00 دولار