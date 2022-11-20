سعر غرام الذهب التهاردة الاثنين 21-11-2022 في مصر| سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الاثنين 21 نوفمبر 2022، يبحث المئات من المصريين عن أسعار الذهب من العيارات المختلفة في أسواق مصر، و يزداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي و محرك جوجل عن سعر الذهب بالجنيه المصري لحظة بلحظة بالمصنعية، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في أسواق مصر كما جاءت في تعاملات اليوم الاثنين 21-11-2022.

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا منذ اجتماع الفيدرالى الأمريكى أمس السبت، حيث سجل الذهب عيار 21 اليوم في مصر سعر 1292 جنيها في سعر الذهب اليوم.

و في السطور التالية نقدم اليكم تحديث أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 21 نوفمبر، و هي كالتالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 1474جنيه.

و سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر 1290جنيهًا.

و سجل سعر الذهب عيار18 في مصر، 1106جنيهًا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 10320جنيهًا.



