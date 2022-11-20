سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا

شهد سعر صرف الدولار في سوريا، اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، تبايناً في أسعاره، في ظل التغيرات الحادة التي تحدث بمستواه تحت ضغط اضطرابات البلاد.





سعر الدولار في المصرف المركزي

يبلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في السوق السوداء

وفي السوق السوداء بلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا 5290 ليرة للشراء و5330 ليرة للبيع، مقابل 5270 ليرة للشراء و5310 ليرة للبيع، أمس.

الدولار مقابل الليرة السورية

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 533 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3128.36 ليرة للدولار الواحد، أما في السوق السوداء يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا 5468 ليرة للشراء و5515 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا

ويبلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء 282 ليرة سورية للشراء و286 ليرة سورية للبيع.



