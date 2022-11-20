بالفيديو اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في جبع جنوب جنين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بسماع دوي اشتباكات مسلحة عنيفة في بلدة جبع جنوب جنين، وأن الحديث يدور عن اكتشاف المقاومين لقوة خاصة من جيش الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب اشتباك المقاومين مع القوة الخاصة الصهيونية استقدمت قوات الاحتلال تعزيزات للمنطقة حيث استمرت الاشتباكات العنيفة.

ولفتت إلى أنه وعلى وقع الاشتباكات وضربات ورصاص المقاومين انسحبت قوات الاحتلال من بلدة جبع جنوب جنين.

ويُشار إلى أن تتواجد في البلدة مجموعات "جبع" التابعة لسرايا القدس والتي تقوم بشكل شبه يومي بعمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال وحواجزها قرب مدينة جنين.