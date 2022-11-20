أمير قطر يغرد بعد خسارة منتخب بلاده.. ماذا قال؟

نشر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على حسابه الشخصي في "تويتر"، مساء اليوم، مرحباً بانطلاق المونديال، وذلك في أول تغريدة له، بعد افتتاح مونديال قطر 2022، وخسارة منتخب العنابي أمام الإكوادور بهدفين.

وقال أمير قطر: بعد جهدٍ متواصل وعمل دؤوب دام 12 عامًا نشهد اليوم بكل اعتزاز انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأضاف: نرحب بضيوفنا من كافة أنحاء العالم، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المُشاركة وللجماهير بقضاء أوقاتٍ ممتعة.. #قطر2022.