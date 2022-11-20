مزحة تثير الجدل بين مدرب إسبانيا ولاعبه!

أثار لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا حالة من الجدل خلال فعاليات كأس العالم بسبب مزحة قاتلة مع جناحه فيران توريس.

ومن المعروف أن فيران توريس لاعب منتخب إسبانيا يواعد ابنة مدربه لويس إنريكي، غير أن ذلك لا يغضب المدرب الإسباني الذي تفاعل مع الأمر بطريقة كوميدية.

وكان توريس بدأ مواعدة ابنة إنريكي، سيرا مارتينيز، في علاقة طويلة المدى بينهما، منذ أن كان يلعب في صفوف مانشستر سيتي، والآن يعيش كلاهما في مدينة برشلونة بإسبانيا بعدما انضم للعملاق الكتالوني.

وفي أثناء حديثه عبر قناته في بث مباشر على منصة "تويتش"، سُئل لويس إنريكي عن خليفته في الملاعب، ليرد ضاحكا: "إذا كان عليّ الاختيار فسأقول فيران، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ابنتي ستقتلني".

واستمرت القصة في اليوم التالي بعدما تم اختيار فيران توريس للمؤتمر الصحفي، ليوجه له مراسل صحيفة "سبورت" الكتالونية، سؤالا حول رد فعله على مزحة إنريكي.

وقال فيران: "أنا لا أعتبر ذلك ضغطًا إضافيًا، فنحن نعلم أن المدرب مازح وقد قام ببساطة بإلقاء نكتة أثناء وجوده على الهواء".

وعن كيفية فصله بين كون إنريكي والد صديقته ومدرب فريقه الوطني في نفس التوقيت، أتم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قائلا: "أنا والمدرب نعرف كيف نفرق عندما نكون من العائلة، وعندما يكون مدربًا وأنا لاعب، نحن نتعامل مع الأمر بشكل طبيعي".

جدير ذكره أن منتخب إسبانيا بقيادة إنريكي يستعد لافتتاح مشواره في كأس العالم 2022 يوم الأربعاء المقبل بمواجهة كوستاريكا، حيث يتواجدان في المجموعة الخامسة بالمونديال التي تضم معهما ألمانيا واليابان.