بعد إصابة بنزيمــا.. هل تتلقى فرنســا ضربــة جديـدة في كــأس العالم؟

بعد إصابة بنزيما.. هل تتلقى فرنسا ضربة جديدة في كأس العالم؟، يبحث الكثير من المتاابعين في هذا الوقت عن استعداد وجاهزية منتخب فرنسا بعد إعلان إصابة كريم بنزيما حيث تم استعاده من البطولة، وفي هذا المقال نقدم لكم هل من المحتمل أن تتلقى فرنسا ضربة جديدة في كأس العالم بعد اصابة بنزيما، وفي الساعات الماضية زادت نسبة البحث عن الموضوع بشكل كبير عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، ونتيجة لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان بعد إصابة بنزيما.. هل تتلقى فرنسا ضربة جديدة في كأس العالم؟، ولمعرة التفاصيل تابع المقال للنهاية.

إصابة بنزيما

تلقى منتخب فرنسا نبأ سلبيا جديدا، بعد تأكد غياب نجمه كريم بنزيما عن منافسات كأس العالم 2022.

ويستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بمواجهة أستراليا، يوم الثلاثاء، المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، قبل مواجهة الدنمارك وتونس في الجولتين الثانية والثالثة.

وكان تلقى المنتخب الفرنسي صدمة كبيرة في الساعات الأولى من يوم الأحد بإصابة كريم بنزيما، مهاجم الفريق والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، ليتم استبعاده هو الآخر من القائمة دون أن يتم تعويضه بلاعب آخر.

غياب اللاعب كامافينجا

وكشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إن إدواردو كامافينجا لاعب وسط منتخب فرنسا لم يظهر في تدريبات الفريق لشعوره ببعض الانزعاجات، مما يجعله قريبا من الغياب عن أول مبارة للديوك في مونديال قطر.

ضربة موجعة

وجاءت إصابة إدواردو كامافينجا لتمثل ضربة موجعة جديدة لمنتخب فرنسا، الذي يغيب عنه ثنائي الوسط الآخر بول بوجبا ونجولو كانتي بداعي الإصابة، قبل أن تضرب الإصابات صفوف الفريق في قطر.

وانضم لاعب وسط ريال مدريد إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة مع فرنسا في أثناء التدريبات، بعدما سبق أن تم استبعاد بريسنيل كيمبيمبي مدافع الفريق والجناح كريستوفر نكونكو.



