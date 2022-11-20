صحيفة عبرية: فشل متكرر في ظل تصاعد العمليات الفدائية..!

كشفت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود فشل متكرر في ظل تصاعد العمليات الفدائية بالضفة المحتلة.

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هأرتس العبرية عاموس هرئيل:"إن العمليات الفدائية في الضفة الغربية في تصاعد والفشل يتكرر مجدداً!!"

ويُشار إلى أنه جاءت أقوال المحلل العسكري الصهيوني بعد أقل من أسبوع على عملية أريئيل البطولية في سلفيت والتي أدت لمقتل 3 صهاينة، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات اليومية بين جيش الاحتلال والمقاومين في مدينتي نابلس وجنين وخصوصاً من كتيبتي جنين ونابلس و"عرين الأسود".

وشهدت مدينة نابلس المحتلة فجر أمس السبت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة نابلس وعرين الأسود وجيش الاحتلال الذي حاول اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس في محاولة لاعتقال واغتيال بعض المقاومين.