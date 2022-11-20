بالصور الأول على أرض عربية.. انطلاق مونديال قطر 2022

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم بنسختها الـ22 والمقامة لأول مرة على أرض عربية وفي الشرق الأوسط، حيث تستضيفها قطر لغاية 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد انتظار دام 12 عاما، حيث حلّ اليوم المنتظر لقطر لافتتاح المونديال، على وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق الاستضافة، خلطت عالم الرياضة بالسياسة والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان.

وعلى طول الطريق المؤدية إلى استاد البيت في مدينة الخور الشمالية والذي يبعد نحو خمسين كيلومترا شمال العاصمة الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية، ترتفع الأعلام القطرية على مداخل البيوت ومن نوافذ السيارات.

كان الازدحام ملحوظا للسيارات الساعية للوصول إلى الملعب، بعدما اقترحت السلطات على المقيمين استخدام آلياتهم لإتاحة شبكات المترو والباصات لنقل الجماهير الآتية من الخارج.

من محيط الملعب تبدأ أولى إشارات التشجيع، جنسيات مختلفة، أعلام قطرية وإكوادورية على أكتاف المشجعين المارّين إلى جانب صفّ من الجمال والخيول التي تبرز ثقافة البلد المضيف.

وأعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح مونديال قطر 2022 في كرة القدم من استاد البيت شمال العاصمة الدوحة، حيث يخوض أصحاب الأرض أولى المواجهات مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبعد حفل افتتاحي انطلق بآيات قرآنية عن التقارب بين الشعوب وشهد حضور الممثل الأميركي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة، قال آل ثاني إنه "بدءا من هذا المساء وطوال 28 يوما، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

وشارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورؤساء مصر عبد الفتاح السيسي وفلسطين محمود عباس.











