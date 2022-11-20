حزب الليكود: لا تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:07 م
20 نوفمبر 2022
رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو

أعرب حزب الليكود مساء اليوم الأحد عن إحباطه من أن مفاوضات الائتلاف لم تتقدم بشكل ملحوظ بعد.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، يأمل الليكود في تحقيق انفراجه مع بتسلئيل سموتريتش، حيث يتوقع عقد لقاءات مع حزبي "التوراة والنعوم" في وقت لاحق اليوم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه وفي ضوء استئناف مفاوضات الائتلاف اليوم الأحد، يعرب حزب الليكود عن رغبته في تقدم الأمور بقدر الإمكان، لكنه يعترف بأنه في الوقت الحالي لم يتم إحراز أي تقدم مع رئيس الحركة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض التخلي عن المحفظة الأمنية.

يشار إلى أن مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو تشهد حالة من التوتر في ظل إصرار زعيم حزب الصهيونية الدينية على تولي حقيبة وزارة الحرب.

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