حزب الليكود: لا تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

أعرب حزب الليكود مساء اليوم الأحد عن إحباطه من أن مفاوضات الائتلاف لم تتقدم بشكل ملحوظ بعد.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، يأمل الليكود في تحقيق انفراجه مع بتسلئيل سموتريتش، حيث يتوقع عقد لقاءات مع حزبي "التوراة والنعوم" في وقت لاحق اليوم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه وفي ضوء استئناف مفاوضات الائتلاف اليوم الأحد، يعرب حزب الليكود عن رغبته في تقدم الأمور بقدر الإمكان، لكنه يعترف بأنه في الوقت الحالي لم يتم إحراز أي تقدم مع رئيس الحركة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض التخلي عن المحفظة الأمنية.

يشار إلى أن مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو تشهد حالة من التوتر في ظل إصرار زعيم حزب الصهيونية الدينية على تولي حقيبة وزارة الحرب.