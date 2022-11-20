بالفيديو ثوران بركانين بأقصى شرق روسيا

تنبعث سحب شاهقة من الرماد والحمم البركانية المتوهجة من بركانين في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، فيما يقول علماء إن ثورانا أكبر للبركانين قد يكون في الطريق.

ويُشار إلى أن شبه الجزيرة، التي تمتد إلى المحيط الهادئ على بعد حوالي 6600 كيلومتر شرق موسكو، هي واحدة من أكثر مناطق العالم تركيزا فيما يتعلق بالنشاط الحراري الأرضي، مع وجود حوالي 30 بركانا نشطا بها.

وكانت ذكرت تقارير إخبارية أن الثوران الجديد المفاجئ أعقب زلزالا قويا وقع السبت.

وذكر معهد علم البراكين التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن بركان كليتشفسكايا سوبكا، الذي يبلغ ارتفاعه 4754 مترا، هو أطول بركان نشط في أوراسيا، تم تسجيل ما يصل إلى 10 ثورانات في الساعة.

وقال المعهد:" أن تدفقات الحمم البركانية وانبعاثات الرماد تأتي أيضا من بركان شيفلوتش".