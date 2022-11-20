موعــد مبــاراة السعــودية والأرجنتيــن في كــأس العــالم 2022 والقنوات الناقــلة

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مباراة السعودة والأرجنتين

يستهل المنتخب السعودي مواجهاته في كأس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين بملعب لوسيل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم وعينه على اللقب الثالث في تاريخ التانجو، وهدية أخيرة لليونيل ميسي، الذي أعلن أن مونديال قطر هو الأخير له مع بلاده.





موعد مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر\تشرين الثاني، بملعب لوسيل.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءً بتوقيت أبوظبي.

المنتخب السعودي في سادس مشاركاته بكأس العالم يأمل في فك شفرة الدور الأول، والتي لازمته بعد مشاركته الأولى الناجحة في 1994، غير أن مجموعته هذه النسخة تبدو صعبة بوجود الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة للسعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأرجنتين هي بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنوات beIN MAX HD 1.

ومن المقرر أن تنقل قنوات الكأس الرياضية أيضًا المباراة من خلال قناة EXTRA 1 المشفرة.

ومن الممكن أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة ضمن باقة الـ22 مباراة التي أعلنت القناة إذاعتها مجانًا، ولكن لم يتم تأكيد الأمر بصورة رسمية حتى الآن.





تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبد الإله العامري، ياسر الشهراني

وسط الملعب: رياض شراحيلي، سلمان الفرج، محمد كنو

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام السعودية





تشكيلة الأرجنتين مقابل السعودية:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: أكونيا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتامندي، فويث

وسط الملعب: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.



