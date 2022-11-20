بالصور مصافحة "تاريخية" بين السيسي وأردوغان على هامش افتتاح مونديال قطر

تصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، مساء الأحد.

وأظهرت لقطة مصورة لحظة مصافحة الرئيسيين بعضهما البعض، وكان إلى جوارهما الشيخ تميم بن حمد. ووصف البعض المصافحة بأنها "تاريخية".

يأتي هذا في وقت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "قمة مصرية تركية تجرى الآن على هامش افتتاح كأس العالم في قطر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

كما لفت ترتيب مكان جلوس السيسي وأردوغان في منصة كبار المسؤولين الحاضرين لحفل افتتاح المونديال، وسط تعليقات متباينة.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يفصل بين السيسي وأردوغان، ضمن قادة عرب ودوليين حضروا حفل افتتاح المونديال.

شابت التوترات علاقات مصر وتركيا، على أثر الخلاف حول التطورات السياسية في القاهرة منذ عام 2013. وأجرى البلدان "محادثات استكشافية" في القاهرة في مايو/ أيار 2021.

في يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، حسبما قال في تصريحات لقناة "TRT" التركية الرسمية.



