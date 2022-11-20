31 قتيلاً بغارات تركية عل شمال سوريا

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية، التي خلّفها القصف الجوي التركي، الليلة الماضية، على مناطق متفرقة في كل من حلب والحسكة والرقة شمال سوريا، إلى 31 قتيلا.

ويُشار إلى أنه لاتزال الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود نحو 40 جريحا ومفقودا، وبعض الجرحى بحالات خطرة.

وقالت مصادر محلية:" هناك 13 قتيلا من التشكيلات المسلحة العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية، و10 منهم قُتلوا في منطقة جبل قره جوخ في ريف المالكية وبينهم 5عناصر في قوات سورية الديمقراطية "قسد".

وأضافت المصادر:" أن أحد القتلى هو ناشط إعلامي قضى بالقصف الجوي التركي على منطقة جبل قره جوخ بريف المالكية".

وقُتل 12 من قوات الجيش السوري، 6 منهم في منطقة شوارغة شمال غربي حلب، و4 في قرية أم حرمل شمال غربي الحسكة، و2 بقرية قزعلي بريف تل أبيض شمالي الرقة.

فيما سقط 5 قتلى من القوات الكردية بقصف جوي تركي على محور بيلونة شمال حلب.

جدير ذكره أنه استهدفت الطائرات الحربية التركية المناطق المذكورة، خلال مساء أمس، بأكثر من 25 غارة جوية، كما تم استهداف مشفى قيد الإنشاء في منطقة جبل مشتنور بريف عين العرب (كوباني).