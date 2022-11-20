كيــف خطف إنفانتينو الأنــظار قبل مباراة قطر والإكوادور؟

صنع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحدث قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022.

ورحب جياني إنفانتينو، بجميع جماهير كرة القدم في مباراة افتتاح النسخة 22 من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين قطر والإكوادور.

وقبل دخول لاعبي المنتخبين إلى الملعب، قام إنفانتينو بالترحيب بجميع الجماهير في الملعب وعبر الشاشات من خلال كل اللغات في العالم، كدليل على توحيد الشعوب من خلال كرة القدم.

وقال إنفانتينو قبل دخول اللاعبين لأرض الملعب، كلمة مرحبا باللغة العربية بالإضافة إلى كلمة "مبروك" ثم رحب بجميع الجنسيات من خلال الكلمات ذاتها بلغات مختلفة.

وتفاعل الجمهور الحاضر في ملعب "البيت" مع تحية إنفانتينو، وسرت أجواء حماسية قبيل انطلاق المباراة المرتقبة.

ويستضيف ملعب "البيت" بالخور، مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا هولندا والسنغال.

يذكر أن المنتخب القطري يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما تعد تلك المشاركة هي الرابعة لنظيره الإكوادوري في تاريخ كأس العالم.

ويُشار إلى أنه تتواصل نهائيات كأس العالم التي تقام على ثمانية ملاعب قطرية حتى يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.