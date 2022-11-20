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تفاصيل الخبر
بالفيديو
كأس العالم2022: الهدف الأول للإكوادور في شباك قطر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:23 م
20 نوفمبر 2022
كأس العالم2022: الهدف الأول للإكوادور في شباك قطر
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