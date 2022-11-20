"مهجة القدس": الأسير أسامة بدران تنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد أسامة صلاح وحيد بدران (18 عامًا)، من بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 23 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلته بتاريخ 26/12/2020م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهم عديدة من بينها إلقاء حجارة والقيام بنشاطات عسكرية ضد جنود الاحتلال؛ وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر المجاهد أسامة بدران ولد بتاريخ 19/06/2004م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن مجدو.

