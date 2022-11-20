بث مباشر.. بدء مؤتمر الإعلان عن نتائج التحقيق في حريق عائلة أبو ريا

بدء مؤتمر الاعلان عن نتائج التحقيق في حريق عائلة أبو ريا

النائب العام محمد النحال: نتائج التحقيق في حادثة أبو ريا: نؤكد أن باب المنزل الخارجي كان مغلقاً. ولم يستطع المواطنون الدخول للمنزل لكن لم يمكنوا لشدة الدخان.

النحال: "الحريق نشب الساعة :6:11 دقيقة في بناية سكنية لعائلة أبو ريا في تل الزعتر ., هب الاهالي للنجدة ووجدوا الباب الخارجي مغلقا واعتلوا السور إلى الطابق الاول ووصلوا عبر السلم للباب الخارجي وفتح .. ووصلوا لاحقا مزيد من المواطنين إلى الطابق الثالث وفتحوا الباب .. ووصلت طواقم الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة على الحريق دون أن ينتقل لمنازل أخرى".

النحال: عدد من المواطنين تمكنوا من الصعود للطابق الثالث وفتحوا باب الشقة إلا أنهم لم يستطيعوا دخولها بسبب شدة النيران.

النحال: النائب العام أشرف على جميع التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

النحال: تم تدوين جميع أقوال الشهود ممن وصلوا لمكان الحدث وجيران المنزل وأقارب الضحايا وتم معاينة مكان الواقعة وتبين احتراق معظم مكونات الشقة السكنية ووفاة من جميع بداخلها والبالغ عددهم 22 مواطنًا.

النحال: اجتماع جميع الضحايا في منزل المواطن نادر فرج أبو ريا كان بسبب الحفل الذي دعاهم إليه في منزله بمناسبة عودة شقيقه ماهر من السفر وأفاد الشاهد (م,ج) من أقارب العائلة أن نادر دعا الجميع وصديق نادر أكد أنه جهز للاحتفال.

النحال: سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية، إلا أنه فقد السيطرة على جالون البنزين الذي كان بجانبه.

النحال: "سبب اندلاع الحريق هو قيام نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين في حركات احتفالية نارية واستخدمه على باب الغرفة الذي كان يتواجد به أهله وهي الغرفة الواقعة في الشقة الجنبوية الغربية إلا أنه فقد السيطرة على النيران التي وصلت لجالون البنزين الذي كان يقف جانبه واشتعلت النيران ودخلت النيران وحاول منع وصول النيران اليهم من خلال اغلاق باب الغرفة التي كانوا يتواجدون فيها إلا أن تسرب البنزين أدى لوصول النيران لاثاثها واشتعالها وساعد على ذلك عدة عوامل أبرزها السجاد الأرضي والكنب المصنوع من الخشب ووجود اطارات سيارات معلقة في سقف الغرفة على شكل نجف وسقطت على الأرض بفعل الحريق ولكثرة الأثاث والديكورات من الخشب".

النحال: الحريق تسبب في وفاة 22 مواطنًا.

النحال: إطارات كوشوك كانت معلقة كنجف في منزل نادر أبو ريا ساعدت على الاشتعال.

النحال: تقارير الصفة التشريحية وأقوال شاهد عيان أثبتت وجود جالون بنزين خارج غرفة الضيافة.