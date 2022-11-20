"داخلية غزة": مؤتمر صحفي عصر اليوم للكشف عن نتائج التحقيق في حريق عائلة "أبو ريا"

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم للإعلان عن نتائج التحقيق في حريق منزل عائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن المؤتمر سيعقد في قاعة الشهيد اللواء توفيق جبر - مقر قيادة الشرطة بمدينة عرفات/ الجوازات، عند الساعة 3:30 عصراً.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

وزارة الداخلية غزة - للتغطية/

🔹 مؤتمر صحفي للنيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني للإعلان عن نتائج التحقيق في حريق منزل عائلة "أبو ريا" بمخيم جباليا.

🕒 الزمان: اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، الساعة 3:30 عصراً.

🚩 المكان: قاعة الشهيد اللواء توفيق جبر - مقر قيادة الشرطة بمدينة عرفات/ الجوازات.

المكتب الإعلامي

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأحد 20 نوفمبر 2022