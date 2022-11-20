دي يونج يوجه اتهاما صريحا لإدارة برشلونة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:22 م
20 نوفمبر 2022
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وجه الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة اتهامات إلى النادي الكتالوني بشأن تسريب عقده في الصحافة منذ عدة أشهر.

وقال دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أردت إثبات أنني أفضل من الآخرين وأنني أستحق أن أكون بين 11 لاعبًا أساسيًا في الفريق".

وأضاف: "بسبب الموقف الذي مررت به، كنت أعلم أنني سألعب دقائق أقل في بداية الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي كنت أشارك فيه بانتظام".

وتابع: "أعتقد أن النادي الآن في حالة صعود مرة أخرى، لقد بدأ في النمو، وتصبح الأمور مثالية بالنسبة لي عندما أشارك".

وحول تسريب عقده مع برشلونة، قال دي يونج: "إحدى الصحف نشرت أشياءً عن عقدي. لم أقم بتسريبه ولم يكن هناك سوى طرف آخر فقط لديه العقد، لذلك يجب أن يكون هذا الأمر حدث من النادي".

واختتم: "اعتقدت أن هذا الأمر ليس مهما، لكن فجأة حدث صخب حول إذا كان عقدي صحيحًا. لقد أزعجني أن النادي فعل ذلك، لكن لم يكن لديه أي تأثير علي".

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