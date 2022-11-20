دي يونج يوجه اتهاما صريحا لإدارة برشلونة

وجه الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة اتهامات إلى النادي الكتالوني بشأن تسريب عقده في الصحافة منذ عدة أشهر.



وقال دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أردت إثبات أنني أفضل من الآخرين وأنني أستحق أن أكون بين 11 لاعبًا أساسيًا في الفريق".



وأضاف: "بسبب الموقف الذي مررت به، كنت أعلم أنني سألعب دقائق أقل في بداية الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي كنت أشارك فيه بانتظام".



وتابع: "أعتقد أن النادي الآن في حالة صعود مرة أخرى، لقد بدأ في النمو، وتصبح الأمور مثالية بالنسبة لي عندما أشارك".



وحول تسريب عقده مع برشلونة، قال دي يونج: "إحدى الصحف نشرت أشياءً عن عقدي. لم أقم بتسريبه ولم يكن هناك سوى طرف آخر فقط لديه العقد، لذلك يجب أن يكون هذا الأمر حدث من النادي".



واختتم: "اعتقدت أن هذا الأمر ليس مهما، لكن فجأة حدث صخب حول إذا كان عقدي صحيحًا. لقد أزعجني أن النادي فعل ذلك، لكن لم يكن لديه أي تأثير علي".