 أسيران من قلقيلية يدخلان عامهما الـ16 في سجون الاحتلال

دخل الأسير ظافر أحمد برهم (37 عاماً) والأسير عبد الله عبد اللطيف برهم (37 عاماً) من بلدة كفر قدوم/قلقيلية عامهما الـ16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقالهما في عام 2007.



وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير ظافر تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد و3 أعوام، علماً أنه حصل على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس، والآن يُكمل في دراسة الماجستير.

الأسير ظافر فقد شقيقته وهو بالأسر وحرم من وداعها، لافتاً إلى أنه كاتب وله عدة من الروايات منها "الزيتونات العشر".



والأسير عبدالله برهم، واجه تحقيقاً قاسياً، ولاحقاً أصدر الاحتلال بحقه حكماً بالسّجن المؤبد و7 أعوام، علماً أنه أكمل تعليمه بالأسر، وفقد والدته وحرم من داعها.