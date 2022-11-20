بالصور بالصور : التحضيرات في غزة لمشاهدة كاس العالم في قطر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:04 م
20 نوفمبر 2022
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (9).JPG
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غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (10).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (9).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (8).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (7).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (6).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (5).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (4).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (3).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (2).JPG
غزة، بدء الاحتفالات بانطلاق كأس العالم في #قطر، من داخل صالة عرض المباريات (1).JPG
 

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