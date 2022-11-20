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بالصور
بالصور : التحضيرات في غزة لمشاهدة كاس العالم في قطر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:04 م
20 نوفمبر 2022
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