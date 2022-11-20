مصرع وإصابة 38 شخصاً في حادث سير بالبحر الأحمر في مصر

لقى 11 شخصا مصرعهم بينها أصيب 27 أخرين في حادث تصادم اتوبيس ركاب بسيارة تريلا " نقل ثقيل "بطريق الزعفرانة غارب في نطاق محافظة البحر الأحمر بمصر.

ووفقاً لمصادر طبية، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد تصادم اتوبيس ركاب، يعمل ما بين القاهرة والبحر الأحمر، تصادم بسيارة نقل " تريلا " بطريق الزعفرانة غارب وتحديدا بالكيلو 40 شمال مدينة رأس غارب علي الفور تم نقل سيارات الاسعاف لمكان الحادث من النقاط المتمركزة علي الطريق.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 27 اخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج، ونقل الجثث لمشرحة المستشفي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة